Главный фтизиатр Минздрава сообщила о возможном всплеске туберкулеза

13:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Главный фтизиатр Минздрава предупредила о возможном всплеске туберкулёза из-за пандемии коронавируса. У большинства жителей России есть спящие микобактерии туберкулёза, активность которых может спровоцировать COVID-19. Последствия перенесённой инфекции будут проявляться в 2022-2023 годах.

Об этом в эфире радиостанции рассказала главный фтизиатр Минздрава Ирина Васильева.

«Пандемия, которая началась в 2020 году и продолжается, может спровоцировать рост заболеваемости туберкулёзом в будущем — в 2022 году или в 2023-м. Такую возможность мы не исключаем и должны быть осторожными. Много людей переболело коронавирусной инфекцией, чаще всего она поражала лёгкие. Туберкулёз развивается постепенно и медленно. А основная часть нашей страны, взрослое население, зачастую встречалась с микобактерией туберкулёза, но это не вылилось в заболевание. Микобактерия очень коварная особа, она умеет принимать спящую форму и просыпаться под воздействием каких-то факторов. Коронавирусная инфекция может спровоцировать её пробуждение. Так называемая латентная форма туберкулёза у многих присутствует. Любые воспалительные процессы, особенно если это инфекционные процессы в лёгочной ткани, провоцируют переход туберкулёза из латентной фазы в активную».

Ирина Васильева порекомендовала людям, перенёсшим коронавирус, наблюдаться у врачей и периодически обследоваться.

Ранее фтизиатр посоветовала делать другой тест вместо манту из-за ложноположительных результатов. Проба на предрасположенность к туберкулёзу может реагировать на аллергены и давать неправильную интерпретацию. Говорит Москва