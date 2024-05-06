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Житель Тамбова задержан за подготовку теракта у зданий судов по заданию спецслужб Украины

11:20 06.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала жителя Тамбова, готовившего по указанию спецслужб Украины взрывы у зданий областного и арбитражного судов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ совместно с сотрудниками РЖД в Тамбове пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1980 г. р., осуществлявшего подготовку подрыва самодельных взрывных устройств у зданий Тамбовского областного и арбитражного судов по указанию украинских спецслужб», — сообщили в ЦОС.

Сотрудники РЖД при обходе территорий возле железнодорожного вокзала Тамбова заметили подозрительного мужчину, осуществлявшего закладку неизвестных предметов в строительный мусор. При осмотре одной из заброшенных построек под строительным мусором были обнаружены два самодельно изготовленных взрывных устройства, которые были обезврежены. «Задержанный сообщил, что после начала СВО регулярно посещал различные тематические интернет-ресурсы, в том числе сайты проукраинских террористических организаций, где в июле 2023 года был завербован украинскими спецслужбами для проведения диверсий и терактов на территории России», — отметили в ФСБ.

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