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Константинополь готовил автокефалию ПЦУ еще при жизни патриарха Алексия II, считают в РПЦ

18:00 29.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Русская православная церковь (РПЦ) располагает информацией о том, что патриарх Константинопольский Варфоломей готовил предоставление автокефалии (церковной независимости) украинским раскольникам, еще при жизни патриарха Московского и всея Руси Алексия II, умершего 5 декабря 2008 года. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в документальном фильме, опубликованном в понедельник на YouTube-канале "RT Россия".

"У нас была информация, что патриарх Варфоломей готовил это, причем он это готовил уже давно. Еще при жизни патриарха Алексия он приезжал в Украину без предложения Московского патриарха, без приглашения Киевского законного митрополита. Он приезжал по приглашению украинских властей. Уже тогда были готовы документы у него, которые предоставляли так называемую автокефалию украинской церкви. И в одной комнате сидели он и тогдашний президент Украины Ющенко, а в соседней комнате сидел тогдашний лидер раскольников Филарет (Денисенко), готовый к тому, чтобы подписать соответствующие документы", - сказал он.

Православная церковь Украины (ПЦУ), за которой РПЦ не признает канонического статуса, была создана после объединительного собора в Киеве на основе двух неканонических структур - Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Киевского патриархата в 2018 году. Она получила автокефалию от Константинопольского патриархата.

Признание ПЦУ и начало поминовения ее главы митрополита Епифания (Думенко) среди глав поместных православных церквей в богослужении стало причиной разрыва молитвенного общения РПЦ с Константинопольским патриархатом, а также с архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом II, патриархом Александрийским Феодором II и рядом архиереев Элладской и Александрийской православных церквей.

Священный синод РПЦ также вывел приходы РПЦ в Африке из юрисдикции Александрийского патриархата, придав им статус ставропигиальных, то есть подчиненных непосредственно Патриарху Московскому и всея Руси.

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