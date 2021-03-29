Эксперты ВОЗ допускают, что источник распространения коронавируса мог быть не в Китае - WSJ
22:40 29.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Эксперты ВОЗ, по данным Wall Street Journal, допускают, что источник распространения коронавируса мог быть не в Китае. Эксперты Всемирной организации здравоохранения, по данным газеты Wall Street Journal, допускают, что источник распространения коронавируса мог быть не в Китае. Как утверждается, такие выводы содержится в докладе, который организация представит во вторник.
Ответа на вопрос, где, как и когда начал распространяться COVID-19, в докладе ВОЗ, как утверждает американское издание, нет. С этим, согласно публикации, и связано предположение о том, что источником вируса мог быть не Китай. Конкретные тезисы документа в ВОЗ официально пока не приводят, несмотря на то, что страны-участницы организации уже получили отчет. Однако, как пишет, в свою очередь, газета Washington Post, эксперты допустили, что, в частности, рынок в китайском городе Ухань мог не являться непосредственным источником коронавируса, как считалось ранее. Хотя и отмечается, что рынок мог сыграть определенную роль в начале эпидемии.
Тем временем агентство Associated Press утверждает, что наиболее вероятной версией происхождения COVID-19 в докладе будет названа его передача от летучих мышей либо напрямую человеку, либо через животное-посредника. Значительно менее вероятным, по данным агентства, эксперты назовут лабораторное происхождение вируса и его передачу через продукты. Между тем глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус в преддверии публикации доклада отметил, что в организации пока не исключают ни одну из гипотез.
Основанием для данных доклада ВОЗ о происхождении коронавируса станут итоги визита экспертов организации в Ухань. Он состоялся в начале года. Именно в Ухани в конце 2019 года были выявлены первые случаи COVID-19. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 22:00 29.03.2021
- Численность молодых ученых в РФ снизилась почти на 20% с 2010 года - исследование
- 21:20 29.03.2021
- Колония, где находится Алексей Навальный, закупает три десятка камер видеонаблюдения
- 20:40 29.03.2021
- Итоговое сочинение в российских школах перенесено с 5 апреля на 15 апреля
- 20:00 29.03.2021
- Увеличение зарплат учителей в РФ невозможно без изменения системы образования - Кудрин
- 19:57 29.03.2021
- Москвичи выиграли девять медалей на Всероссийской олимпиаде школьников по химии
- 19:20 29.03.2021
- Марат Хуснуллин обещал, что основная часть коммуналок будет расселена к 2030 году
- 18:40 29.03.2021
- Алексей Навальный получил 6 выговоров за две недели в исправительной колонии
- 18:00 29.03.2021
- Константинополь готовил автокефалию ПЦУ еще при жизни патриарха Алексия II, считают в РПЦ
- 17:32 29.03.2021
- Весной 2021 года в армию РФ призовут 134,6 тыс. человек
- 17:12 29.03.2021
- Генпрокуратура Белоруссии возбудила против Тихановской дело о подготовке теракта
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать