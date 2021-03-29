Эксперты ВОЗ допускают, что источник распространения коронавируса мог быть не в Китае - WSJ

22:40 Источник: Эхо Москвы

Эксперты ВОЗ, по данным Wall Street Journal, допускают, что источник распространения коронавируса мог быть не в Китае. Эксперты Всемирной организации здравоохранения, по данным газеты Wall Street Journal, допускают, что источник распространения коронавируса мог быть не в Китае. Как утверждается, такие выводы содержится в докладе, который организация представит во вторник.

Ответа на вопрос, где, как и когда начал распространяться COVID-19, в докладе ВОЗ, как утверждает американское издание, нет. С этим, согласно публикации, и связано предположение о том, что источником вируса мог быть не Китай. Конкретные тезисы документа в ВОЗ официально пока не приводят, несмотря на то, что страны-участницы организации уже получили отчет. Однако, как пишет, в свою очередь, газета Washington Post, эксперты допустили, что, в частности, рынок в китайском городе Ухань мог не являться непосредственным источником коронавируса, как считалось ранее. Хотя и отмечается, что рынок мог сыграть определенную роль в начале эпидемии.

Тем временем агентство Associated Press утверждает, что наиболее вероятной версией происхождения COVID-19 в докладе будет названа его передача от летучих мышей либо напрямую человеку, либо через животное-посредника. Значительно менее вероятным, по данным агентства, эксперты назовут лабораторное происхождение вируса и его передачу через продукты. Между тем глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус в преддверии публикации доклада отметил, что в организации пока не исключают ни одну из гипотез.

Основанием для данных доклада ВОЗ о происхождении коронавируса станут итоги визита экспертов организации в Ухань. Он состоялся в начале года. Именно в Ухани в конце 2019 года были выявлены первые случаи COVID-19. Эхо Москвы