Боррель отреагировал на слова Лаврова об уничтожившем отношения с РФ ЕС

10:05 Источник: РБК

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не согласился со словами министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Евросоюз уничтожил отношения с Москвой. Об этом он написал в своем блоге.

«Как верховный представитель ЕС, я могу лишь сожалеть об этом шаге и выразить свое явное несогласие с этим необоснованным утверждением», — отреагировал Боррель на слова российского министра.

Вместе с тем, по его словам, Россия сближается с Китаем. Он напомнил, что недавно Лавров встречался в Китае со своим коллегой Ван И. В рамках встречи оба министра заявили о намерениях укрепить свою техническую независимость от Запада, а также призвали не вмешиваться в их суверенные дела, добавил Боррель. РБК