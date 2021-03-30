Боррель отреагировал на слова Лаврова об уничтожившем отношения с РФ ЕС
10:05 30.03.2021 Источник: РБК
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не согласился со словами министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Евросоюз уничтожил отношения с Москвой. Об этом он написал в своем блоге.
«Как верховный представитель ЕС, я могу лишь сожалеть об этом шаге и выразить свое явное несогласие с этим необоснованным утверждением», — отреагировал Боррель на слова российского министра.
Вместе с тем, по его словам, Россия сближается с Китаем. Он напомнил, что недавно Лавров встречался в Китае со своим коллегой Ван И. В рамках встречи оба министра заявили о намерениях укрепить свою техническую независимость от Запада, а также призвали не вмешиваться в их суверенные дела, добавил Боррель. РБК
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