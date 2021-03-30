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НОВОСТИ

В центре Москвы отремонтируют крыши шести исторических зданий

16:30 30.03.2021

Специалисты отремонтируют крыши жилых домов – объектов культурного наследия – в центре Москвы в 2021 году. Работы проводятся для сохранения исторического наследия столицы, сообщает официальный портал мэра города.

В Якиманке приведут в порядок крыши трех легендарных зданий – дома писателей напротив Третьяковской галереи, Дома академиков и первого блочного дома советской Москвы. В Басманном работы пройдут в одном из зданий Дома Московского купеческого общества, жилом доме 1917 года и доходном доме, построенном архитектором Иваном Кондратенко в 1894 году.

«Рабочие полностью поменяют покрытие скатных кровель и починят систему водостока. Также утеплят чердачные перекрытия, если это предусмотрено проектной документацией», – говорится в сообщении.

Огнебиозащитными составами обработают деревянные конструкции, заменят люки и выходы на чердак и кровлю. Чтобы сохранить исторический вид зданий, работы выполняют подрядчики с соответствующей лицензией Минкульта РФ.

Всего в центре Москвы в этом году приведут в порядок более 210 крыш жилых домов в рамках региональной программы капремонта.

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