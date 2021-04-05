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Собянин открыл флагманский центр «Мои документы» на севере Москвы в ТЦ "Метрополис"

14:34 05.04.2021

В Северном административном округе Москвы открыт флагманский центр государственных услуг «Мои документы». Шестой крупный офис начал работать в торговом центре «Метрополис». По словам мэра Сергея Собянина, уже половина территории Москвы охвачена мощными флагманскими центрами, в которых можно получить весь спектр государственных услуг. «Как правило, такие центры открываются на транспортно-пересадочных узлах, в торговых центрах. Здесь, возле «Метрополиса», открыта станция МЦК «Балтийская». Поток людей здесь, конечно, будет большой. Востребованность МФЦ будет большая», - отметил градоначальник.

Как отмечает Собянин, городские власти пытаются максимально перевести оказание госуслуг в онлайн-режим. «Поэтому в этом году будет переведено около 700 тыс. посещений по получению различных социальных услуг, в том числе начисление социальных выплат матерям. Это очень важное направление. Во время пандемии мы в экспериментальном порядке оказывали в электронном виде огромное количество услуг и сегодня видим, что сегодня гораздо проще сделать хорошие сайты, хорошее и понятное получение электронных услуг, чем заставлять людей приходить в МФЦ, даже такие замечательные. Большое количество услуг будет переведено чисто в электронный вид в этом году», - сказал мэр.

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