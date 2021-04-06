Сергунина: В "Технограде" пройдет молодежный чемпионат по робототехнике

13:30

На ВДНХ 17 апреля впервые в России состоится региональный чемпионат международного конкурса по авиаробототехнике и машинному зрению DJI RoboMaster Youth. Состязание будет проводиться в инновационно-образовательном комплексе «Техноград», в нем примут участие 8 команд из школ, колледжей и детских технопарков Москвы. По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, чемпионат даст ребятам мегаполиса шанс проверить уровень своей подготовки и получить новый опыт. «Благодаря ресурсному центру профнавигации, созданному нами в прошлом году, у столичных школьников появилась возможность участвовать в крупных инженерных соревнованиях. В том числе представлять Россию на международном уровне», - отметила заммэра. Надо отметить, что в нынешнем году Россия первой в мире за пределами Китая проведет региональные соревнования, а команда-победитель поедет на международный турнир, который состоится в августе.

DJI RoboMaster Youth – состязание в виде битвы наземных и воздушных роботов. Участники могут управлять роботами только через мониторы, сидя спиной к треку, в зале будут присутствовать лишь судьи и две команды. При этом следить за происходящим зрители смогут на экранах первого этажа «Технограда», где также будут расположены две интерактивные площадки для публики - по управлению роботами и дронами. Также соревнования будут транслировать в YouTube-канале «Технограда».