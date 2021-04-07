0
0
134
НОВОСТИ

В РФ выросло число домашних кошек и собак

14:32 07.04.2021 Источник: Эхо Москвы

Число домашних кошек и собак в России за последние три года выросло на четверть. Таковы результаты исследования компании Mars Petcare. По ее данным, к концу прошлого года россияне держали почти 41 миллион кошек и котов и почти 23 миллиона собак. Таким образом, те или иные питомцы были в 59 процентах домохозяйств. По количеству кошек и собак Россия находится на 3-4 местах в мире, уступая только США, Китаю и Бразилии.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 07.04.2021
Турция не откажется от строительства канала "Стамбул" - Эрдоган
0
12
15:12 07.04.2021
Дума приняла закон об обязанности кандидатов на выборах указывать статус иноагента
0
59
15:07 07.04.2021
Рекордный март Сбербанка: в преддверии выплаты самых больших дивидендов в стране Сбербанк объявил финансовые итоги I квартала
0
76
15:00 07.04.2021
В Великобритании появился новый регулятор по контролю за интернет-гигантами
0
81
14:12 07.04.2021
Трое граждан Грузии утонули в реке, пытаясь перебраться из Абхазии
0
150
14:00 07.04.2021
Иностранных лидеров в этом году не будут приглашать на парад Победы в Москве - Песков
0
195
13:35 07.04.2021
В рамках Весеннего фестиваля спорта на ВДНХ 10 апреля выступит фигуристка Ирина Слуцкая
0
190
13:32 07.04.2021
ЕС анонсировал экономические санкции против хунты в Мьянме
0
187
13:20 07.04.2021
"Хизбалла" может открыть официальное представительство в Москве
0
208
13:05 07.04.2021
Названы российские города, где реже и чаще всего покупают лекарства
0
209

Возврат к списку