В РФ выросло число домашних кошек и собак
14:32 07.04.2021 Источник: Эхо Москвы
Число домашних кошек и собак в России за последние три года выросло на четверть. Таковы результаты исследования компании Mars Petcare. По ее данным, к концу прошлого года россияне держали почти 41 миллион кошек и котов и почти 23 миллиона собак. Таким образом, те или иные питомцы были в 59 процентах домохозяйств. По количеству кошек и собак Россия находится на 3-4 местах в мире, уступая только США, Китаю и Бразилии. Эхо Москвы
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