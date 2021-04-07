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ЕС анонсировал экономические санкции против хунты в Мьянме

13:32 07.04.2021 Источник: Эхо Москвы

Евросоюз анонсировал экономические санкции против мьянманской хунты. Их введут на фоне растущего числа жертв среди гражданских в этой стране. Как объявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, санкции введут в ближайшее время против 11 основных организаторов военного переворота. Какие именно, чиновник не уточнил, но подчеркнул, что военные в Мьянме осуществляют репрессии – цитата – «в редких по размаху масштабах» и только за минувшие выходные к 550 погибшим можно прибавить еще 20.

Военные захватили власть в Мьянме в начале февраля из-за несогласия с итогами парламентских выборах. Против недовольных на улицах вывели тяжелую технику и отключили интернет. Действия хунты осудили также в Вашингтоне.  Эхо Москвы

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