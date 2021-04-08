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Путин принял отставку губернатора Ульяновской области Морозова, врио назначен Русских

18:40 08.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в четверг принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона сенатора Алексея Русских. Текст указа главы государства приводит пресс-служба Кремля.

"Принять отставку губернатора Ульяновской области Морозова С. И. по собственному желанию, - говорится в указе. - Назначить Русских Алексея Юрьевича временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ульяновской области".

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