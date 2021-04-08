Путин принял отставку губернатора Ульяновской области Морозова, врио назначен Русских
18:40 08.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин в четверг принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона сенатора Алексея Русских. Текст указа главы государства приводит пресс-служба Кремля.
"Принять отставку губернатора Ульяновской области Морозова С. И. по собственному желанию, - говорится в указе. - Назначить Русских Алексея Юрьевича временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ульяновской области".
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