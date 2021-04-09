Военный атташе США появилась в Донбассе в форме с шевроном "Украина или смерть"
17:00 09.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Атташе по вопросам армии и обороны при американском посольстве в Киеве Бриттани Стюарт появилась на линии соприкосновения в Донбассе в украинской форме с шевроном "Украина или смерть". Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные в пятницу командованием Операции объединенных сил (ООС, украинской силовой операции в Донбассе - прим. ТАСС) в "Фейсбуке".
На одной из опубликованных фотографий на форме атташе заметен шеврон одной из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), на котором изображен череп, а над ним видна надпись "Украина или смерть".
В четверг делегация США во главе с военным атташе при американском посольстве в Киеве посетила подразделения ВСУ в Донбассе. Командование ООС ознакомило американскую делегацию с текущей оперативной ситуацией на линии соприкосновения.
Также с четверга в Донбассе с визитом пребывает президент Украины Владимир Зеленснский. Во время посещения линии соприкосновения он заявил, что ситуация в этом регионе действительно обострилась.
Как сообщила Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР), к визиту Зеленского украинские силовики развесили на своих позициях приветственные лозунги и флаги, а на позициях в Марьинке силовиками был вывешен флаг нацистской Германии.
С конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе среди гражданского населения. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.
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