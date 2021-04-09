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Уровень воды в проливе Босфор может подняться на пять метров из-за глобального потепления

18:40 09.04.2021 Источник: Интерфакс

Повышение уровня воды в проливе Босфор из-за глобального потепления может привести к затоплению прибрежных районов Турции, сообщает газета "Хюрриет" со ссылкой на доклад турецкого парламента.

Согласно исследованию парламентской Комиссии по исследованию глобальных климатических изменений, если к концу века средняя температура увеличится на три градуса по Цельсию, то уровень воды в проливе может подняться на несколько метров.

"Если температура увеличится на три градуса по Цельсию к концу века, то уровень воды поднимется на пять метров", - сказал заместитель министра по вопросам окружающей среды Мехмет Эмин Бирпынар.

Он отметил, что при таком сценарии прибрежные зоны в районе Босфора, в том числе, жилые, могут быть затоплены.

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