Вторую прививку от COVID-19 Путин пока не делал - Песков
15:00 10.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин пока не сделал прививку вторым компонентом вакцины от коронавируса. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, который не стал уточнять, когда президенту предстоит вторая инъекция вакцины.
"Пока не сделал", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о второй прививке Путина.
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