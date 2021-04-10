Вторую прививку от COVID-19 Путин пока не делал - Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин пока не сделал прививку вторым компонентом вакцины от коронавируса. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, который не стал уточнять, когда президенту предстоит вторая инъекция вакцины.

"Пока не сделал", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о второй прививке Путина.