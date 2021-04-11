Вторая волна реновации жилья будет гораздо еще круче и больше - Собянин
10:30 11.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Москвы считают, что второй этап реновации жилья в столице будет масштабнее первого. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью передаче "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.
"Когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома и рядом будут снесены старые дома, <...> там будет на этих площадках уже вторая волна [реновации жилья], которая будет гораздо еще круче и больше, чем первая", - сказал он.
Собянин отметил, что в столице есть ряд сложных с точки зрения проектирования районов. "Это такая кропотливая, штучная работа", - добавил мэр.
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