0
0
0
НОВОСТИ

Вторая волна реновации жилья будет гораздо еще круче и больше - Собянин

10:30 11.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Москвы считают, что второй этап реновации жилья в столице будет масштабнее первого. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью передаче "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"Когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома и рядом будут снесены старые дома, <...> там будет на этих площадках уже вторая волна [реновации жилья], которая будет гораздо еще круче и больше, чем первая", - сказал он.

Собянин отметил, что в столице есть ряд сложных с точки зрения проектирования районов. "Это такая кропотливая, штучная работа", - добавил мэр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 11.04.2021
Полет вертолета-дрона над поверхностью Марса отложен из-за возможных неполадок - NASA
0
182
09:00 11.04.2021
До 17 градусов тепла может прогреться воздух в Москве 11 апреля
0
170
21:00 10.04.2021
На Украину в ближайшее время вернется посол Грузии, отозванный в 2020 году
0
801
20:50 10.04.2021
Призывы к санкциям преступлением против своего народа, считает глава МИД Белоруссии
0
827
20:40 10.04.2021
Похороны принца Филипа пройдут на территории Виндзорского замка 17 апреля
0
793
19:20 10.04.2021
На акции в Хельсинки против ограничительных мер задержано 20 человек - полиция
0
740
19:10 10.04.2021
Для патрулирования акватории стран Ближнего Востока Канада направила фрегат - Минобороны
0
752
18:30 10.04.2021
Виноделам пострадавшим от заморозков во Франции поможет правительство - премьер-министр
0
772
18:20 10.04.2021
Кражу денег со счетов граждан с помощью записи их голоса Сбербанк назвал вымыслом
0
748
17:30 10.04.2021
В результате новых беспорядков в Северной Ирландии пострадали четырнадцать полицейских
0
749

Возврат к списку