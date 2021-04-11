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НОВОСТИ

За изменение конституции Киргизии проголосовало большинство избирателей - ЦИК

17:52 11.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внесение изменений в Конституцию Киргизии одобрили 79,38% избирателей. Соответствующие данные размещены на информационном портале ЦИК республики после подсчета 75,07% голосов.

Против изменений проголосовало 13,60% избирателей.

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