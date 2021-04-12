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США передадут Литве противотанковые гранатометы на сумму $10 млн

12:32 12.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Литва получит от Соединенных Штатов партию противотанковых гранатометов M72 LAW стоимостью 10 млн долларов. Об этом в понедельник сообщило Министерство обороны балтийской республики.

"Высоко ценим помощь американских союзников по укреплению нашей оборонной мощи. Передаваемое в дар Литве противотанковое оружие станет фактором усиления средств сдерживания в регионе стран Балтии", - приводятся в сообщении слова министра обороны Арвидаса Анушаускаса.

Гранатометы предназначаются для Добровольческой службы охраны края - военизированной структуры, интегрированной в систему Минобороны. К ее подразделениям приписаны около 5 тыс. добровольцев и 500 контрактников. В течение года доброволец примерно на 30 дней привлекается к сборам, чаще всего это происходит в выходные.

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