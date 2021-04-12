Песков не подтвердил информацию о планах сделать дни между майскими праздниками нерабочими

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что дни между майскими праздниками якобы планируется также сделать нерабочими.

"Нет, я не могу это подтвердить, - сказал в понедельник журналистам представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос. - У нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время".