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Песков не подтвердил информацию о планах сделать дни между майскими праздниками нерабочими

14:00 12.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что дни между майскими праздниками якобы планируется также сделать нерабочими.

"Нет, я не могу это подтвердить, - сказал в понедельник журналистам представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос. - У нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время".

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