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НОВОСТИ

Власти должны получать не "причесанные", а объективные данные о проблемах россиян - Путин

17:00 13.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация о проблемах россиян в регионах, поступающая властям, должна быть объективной, а не "причесанной". Об этом президент России Владимир Путин заявил во вторник во время посещения координационного центра правительства РФ в комплексе гостиницы "Украина" в Москве.

"Обратная связь должна поступать из регионов. Нужно наладить эту работу, чтобы нужная информация, не "причесанная", не красиво оформленная, а именно объективная информация поступала в соответствующие структуры, накапливалась и обрабатывалась", - сказал Путин.

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