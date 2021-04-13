Америка собирается вывести все свои войска из Афганистана к сентябрю - СМИ

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден намерен вывести все американские войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года. Об этом во вторник со ссылкой на несколько источников, знакомых с планами хозяина Белого дома, сообщила газета "Вашингтон пост".

"Мы намерены полностью вывести войска к сентябрю", - сообщил источник изданию. Ожидается, что Байден объявит о своем решении в среду.