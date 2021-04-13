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Россия ждет от Японии более детальной информации по сбросу воды с АЭС "Фукусима-1" - МИД РФ

21:30 13.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия ожидает детальных разъяснений от Японии по всем аспектам, связанным с планами сбросить воду с АЭС "Фукусима-1" в океан, и надеется, что Токио примет меры для минимизации негативного воздействия такого слива на морскую среду. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Выражая в связи с этим серьезную озабоченность, рассчитываем, что правительство Японии проявит должную степень транспарентности и будет информировать заинтересованные государства о своих действиях, которые могут представлять радиационную угрозу. Ожидаем более детальных разъяснений по всем аспектам, связанным с планируемым сбросом радиоактивной воды в океан", - говорится в документе.

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