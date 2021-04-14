У сотрудников журнала DOXA в Москве проходят обыски

11:05 Источник: РБК

В Москве у сотрудников студенческого журнала DOXA проводятся обыски, об этом сообщается в Telegram-канале издания.

Силовики пришли домой к редакторам Армену Арамяну, Владимиру Метелкину и Наталье Тышкевич, сейчас они не выходят на связь, говорится в сообщении. Также обыск проводится в редакции журнала. Причины следственных действий неизвестны.

В феврале DOXA публиковал списки задержанных после митинга 2 февраля в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Москве, которых отправили в спецприемник в деревне Сахарово. РБК