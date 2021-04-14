У сотрудников журнала DOXA в Москве проходят обыски
11:05 14.04.2021 Источник: РБК
В Москве у сотрудников студенческого журнала DOXA проводятся обыски, об этом сообщается в Telegram-канале издания.
Силовики пришли домой к редакторам Армену Арамяну, Владимиру Метелкину и Наталье Тышкевич, сейчас они не выходят на связь, говорится в сообщении. Также обыск проводится в редакции журнала. Причины следственных действий неизвестны.
В феврале DOXA публиковал списки задержанных после митинга 2 февраля в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Москве, которых отправили в спецприемник в деревне Сахарово. РБК
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