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НОВОСТИ

У сотрудников журнала DOXA в Москве проходят обыски

11:05 14.04.2021 Источник: РБК

В Москве у сотрудников студенческого журнала DOXA проводятся обыски, об этом сообщается в Telegram-канале издания.

Силовики пришли домой к редакторам Армену Арамяну, Владимиру Метелкину и Наталье Тышкевич, сейчас они не выходят на связь, говорится в сообщении. Также обыск проводится в редакции журнала. Причины следственных действий неизвестны.

В феврале DOXA публиковал списки задержанных после митинга 2 февраля в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Москве, которых отправили в спецприемник в деревне Сахарово.  РБК

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