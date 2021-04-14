В ФАС заинтересовались ростом цен в гостиничном бизнесе
20:10 14.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила сигнал о росте цен на рынке гостиничных услуг в РФ и приняла данные в работу, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
"Сигнал о росте цен на рынке гостиничных услуг антимонопольное ведомство получило и приняло в работу", - сказали в ФАС.
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