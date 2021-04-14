В ФАС заинтересовались ростом цен в гостиничном бизнесе

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила сигнал о росте цен на рынке гостиничных услуг в РФ и приняла данные в работу, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Сигнал о росте цен на рынке гостиничных услуг антимонопольное ведомство получило и приняло в работу", - сказали в ФАС.