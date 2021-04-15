США готовят санкции против РФ в координации с европейскими союзниками - ТВ
13:00 15.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новые санкции, которые Соединенные Штаты намерены ввести против РФ, готовятся в координации с европейскими союзниками Вашингтона. Об этом сообщил в четверг телеканал Си-эн-эн со ссылкой на свои источники.
В среду агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что США намерены ввести санкции в отношении России в связи с подозрениями в том, что российская сторона будто бы стоит за взломом программного обеспечения компании SolarWinds и якобы вмешивалась в выборы президента США.
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