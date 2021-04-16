В России из-за пандемии снизилась ожидаемая продолжительность жизни - Мурашко

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ожидаемая продолжительность жизни россиян снизилась из-за пандемии, сообщил в пятницу глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Пандемия новой коронавирусной инфекции, которая явилась одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие, обусловила негативные демографические тенденции снижения ожидаемой продолжительности жизни", - сказал он на заседании коллегии министерства.

При этом, напомнил министр, младенческая смертность в стране достигла исторического минимума за всю историю России и Советского Союза.