В России из-за пандемии снизилась ожидаемая продолжительность жизни - Мурашко
12:20 16.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ожидаемая продолжительность жизни россиян снизилась из-за пандемии, сообщил в пятницу глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Пандемия новой коронавирусной инфекции, которая явилась одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие, обусловила негативные демографические тенденции снижения ожидаемой продолжительности жизни", - сказал он на заседании коллегии министерства.
При этом, напомнил министр, младенческая смертность в стране достигла исторического минимума за всю историю России и Советского Союза.
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