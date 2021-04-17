Россия ответила на санкции США

08:30 Источник: РБК

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая после переговоров с сербским коллегой Николой Селаковичем, сообщил журналистам, как Москва ответит Вашингтону на введенные днем ранее санкции.

Россия рекомендовала послу США в России Джону Салливану вернуться в Вашингтон — это крайне редко применяемая мера. Обычно посла вызывают на консультации или отзывают власти его страны. Однако о формальном понижении уровня отношений между странами объявлено не было.

Москва вышлет десять американских дипломатов.

Россия запретит США нанимать на работу в своих дипломатических учреждениях в России (посольство в Москве, генконсульство в Екатеринбурге) граждан России и третьих стран.

Москва прекращает действие меморандума 1992 года «О понимании в отношении «открытой суши». Он предписывает дипломатам среднего ранга уведомлять власти страны пребывания о своих поездках за пределы 25-мильного (40 км) радиуса вокруг столицы и города, где находится генконсульство.

Москва также ограничит число американских дипломатов, которые смогут приехать на работу в посольство в России в командировку.

Также Москва бессрочно закрыла въезд для шести действующих и двух бывших высокопоставленных сотрудников американской администрации. Это: 1) генеральный прокурор Мэррик Гарланд; 2) директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль; 3) министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас; 4) советник президента США по внутренней политике Сьюзан Райс; 5) директор ФБР Кристофер Рэй; 6) директор Национальной разведки США Эврил Хейнс; 7) бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон; 8) бывший директор ЦРУ Роберт Вулси.

Россия также намерена полностью прекратить деятельность американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам. РБК