Россия ответила на санкции США
08:30 17.04.2021 Источник: РБК
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая после переговоров с сербским коллегой Николой Селаковичем, сообщил журналистам, как Москва ответит Вашингтону на введенные днем ранее санкции.
Россия рекомендовала послу США в России Джону Салливану вернуться в Вашингтон — это крайне редко применяемая мера. Обычно посла вызывают на консультации или отзывают власти его страны. Однако о формальном понижении уровня отношений между странами объявлено не было.
Москва вышлет десять американских дипломатов.
Россия запретит США нанимать на работу в своих дипломатических учреждениях в России (посольство в Москве, генконсульство в Екатеринбурге) граждан России и третьих стран.
Москва прекращает действие меморандума 1992 года «О понимании в отношении «открытой суши». Он предписывает дипломатам среднего ранга уведомлять власти страны пребывания о своих поездках за пределы 25-мильного (40 км) радиуса вокруг столицы и города, где находится генконсульство.
Москва также ограничит число американских дипломатов, которые смогут приехать на работу в посольство в России в командировку.
Также Москва бессрочно закрыла въезд для шести действующих и двух бывших высокопоставленных сотрудников американской администрации. Это: 1) генеральный прокурор Мэррик Гарланд; 2) директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль; 3) министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас; 4) советник президента США по внутренней политике Сьюзан Райс; 5) директор ФБР Кристофер Рэй; 6) директор Национальной разведки США Эврил Хейнс; 7) бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон; 8) бывший директор ЦРУ Роберт Вулси.
Россия также намерена полностью прекратить деятельность американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам. РБК
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