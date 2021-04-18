Решение Чехии о высылке российских дипломатов полностью поддерживает Польша
17:20 18.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Союзная солидарность и быстрые действия делают нас сильными. Польша полностью поддерживает решение Чехии о высылке российских дипломатов, причастных к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году", - утверждается в сообщении.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице- премьер Ян Гамачек в субботу сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются офицерами российских спецслужб. Этот шаг был предпринят в связи с якобы открывшимися обстоятельствами взрыва в Врбетице в 2014 году. К нему, как утверждали политики, причастны офицеры российской военной разведки ГРУ.
МИД РФ выразил решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом. Как заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва в ближайшее время объявит о конкретных ответных шагах на высылку сотрудников посольства РФ в Чехии.
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