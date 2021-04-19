Ракова: уровень безработицы в Москве сократился до 0,71%
19:14 19.04.2021
В базе данных московской службы занятости есть более 350 тыс. вакансий. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, у горожан есть все шансы найти новую работу в столице. «Сейчас центр занятости населения реализует уникальный проект - формирование единого агрегатора вакансий с крупнейшими работными сайтами (HeadHunter и SuperJob) на платформе службы занятости. Данная технология позволяет предоставить ищущим работу гражданам самую расширенную и актуальную базу в России, тем самым повышая шансы кандидатов найти новую работу», - заявила заммэра.
Как отмечает Ракова, уровень безработицы в Москве в последнее время снижается. «Сегодня в службе занятости зарегистрировано 52 000 безработных, уровень безработицы составляет 0,71%. Это на 77% меньше, чем в сентябре прошлого года в пик пандемии и на 46% меньше чем на конец декабря 2020 года. С начала 2020 года работу нашли рекордное количество москвичей - 208 тысяч человек», - сообщила заместитель мэра Москвы.
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