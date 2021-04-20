Германия поддержала "Северный поток - 2" вопреки мнению других стран ЕС - Меркель
12:32 20.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германия, несмотря на мнение других стран ЕС, приняла решение в пользу "Северного потока - 2", но вокруг проекта идет политическая борьба, которая гораздо шире, чем просто вопрос поставок газа. Об этом заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель, обращаясь по видеосвязи к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
"Мы выступили за то, чтобы Украина оставалась страной - транзитером российского газа", - сказала Меркель. "Я знаю, что есть разногласия по поводу "Северного потока - 2", - добавила она.
"Мы здесь, возможно, видим конфликт, который гораздо шире и сосредоточен на вопросе, в какой мере мы хотим поддерживать торговлю с Россией, прежде всего в энергетической сфере. Германия приняла решение в пользу строительства "Северного потока - 2", - продолжила Меркель. "Но это политическая борьба, которую многие оценивают иначе", - подчеркнула канцлер.
НОВОСТИ
- 12:20 20.04.2021
- Клише о России далеки от реального восприятия страны посетившими ее иностранцами - Путин
- 12:05 20.04.2021
- В России предложили ввести ограничение на импорт чешского пива
- 12:00 20.04.2021
- Цена нефти марки Brent на бирже превысила $68 за баррель
- 11:32 20.04.2021
- В России выявили 8 164 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 20.04.2021
- "Библионочь-2021" пройдет в Москве в онлайн-формате — Сергунина
- 11:20 20.04.2021
- На предложение запретить россиянам въезд в ЕС ответили в МИД РФ
- 11:05 20.04.2021
- В Колумбии заявили, что российский самолет нарушил воздушное пространство страны
- 11:00 20.04.2021
- Президент ФК «Реал» назвал цель создания Суперлиги
- 10:32 20.04.2021
- Французскому послу в Пакистане пригрозили изгнанием
- 10:20 20.04.2021
- Чехия может потребовать от РФ компенсацию за взрыв на складе боеприпасов в 2014 году - AP
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать