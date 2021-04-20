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Германия поддержала "Северный поток - 2" вопреки мнению других стран ЕС - Меркель

12:32 20.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия, несмотря на мнение других стран ЕС, приняла решение в пользу "Северного потока - 2", но вокруг проекта идет политическая борьба, которая гораздо шире, чем просто вопрос поставок газа. Об этом заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель, обращаясь по видеосвязи к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

"Мы выступили за то, чтобы Украина оставалась страной - транзитером российского газа", - сказала Меркель. "Я знаю, что есть разногласия по поводу "Северного потока - 2", - добавила она.

"Мы здесь, возможно, видим конфликт, который гораздо шире и сосредоточен на вопросе, в какой мере мы хотим поддерживать торговлю с Россией, прежде всего в энергетической сфере. Германия приняла решение в пользу строительства "Северного потока - 2", - продолжила Меркель. "Но это политическая борьба, которую многие оценивают иначе", - подчеркнула канцлер.

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