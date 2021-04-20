SberPortal получил награду iF Design Award – еще одну международную премию в 2021 году

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Смарт-дисплей SberPortal разработанного SberDevices совместно с дизайн-хаусом notAnotherOne, был признан победителем в номинации «Продукт» международного конкурса iF Design Award 2021 как лучшее решение в области промышленного дизайна. Это уже не первая награда, которую получило устройство в нынешнем году. 12 апреля было объявлено, что SberPortal удостоен международной премии Red Dot Award 2021 сразу в двух номинациях: «Умное устройство» и «Промышленный дизайн».



«Дизайн для нас — не просто то, как выглядят наши продукты, - говорит старший вице-президент по новым цифровым поверхностям Сбербанка Константин Круглов. - Мы уверены, что он должен быть продиктован функциональностью, особенностью технологических компонентов, удобством пользователя — и при этом быть лаконичным и привлекательным. В SberPortal нам получилось объединить всё это в одном устройстве. Я очень рад, что долгая и кропотливая работа команды получила поддержку и признание жюри iF Design Award. Это говорит о многом».

По словам сооснователя и дизайн-директора notAnotherOne Игоря Михненко, получить высокую оценку от жюри iF Design Award – это не только победа команд notAnotherOne и SberDevices, но и в целом большой вклад в копилку достижений разработчиков потребительской электроники: «У российского дизайна огромный потенциал, и нам очень бы хотелось, чтобы наши проекты получали должное признание в мировом дизайнерском сообществе. Мы рады, что SberPortal – продукт очень комплексный и продуманный до мелочей в плане формы, конструкции, инженерной разработки и эстетики – и действительно инновационный девайс мирового уровня, который сделал огромный шаг в этом направлении».

В конкурсе участвовали более 10 000 проектов из 52 стран, которые были оценены независимым жюри из 98 признанных дизайн-экспертов. Специальная церемония награждения победителей iF Design пройдёт 10 мая в Берлине.