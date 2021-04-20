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Прага призвала союзников по ЕС и НАТО выслать дипломатов РФ - АФП

17:00 20.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий также обязанности главы МИД республики, во вторник призвал союзников Праги по ЕС и НАТО выслать российских дипломатов в знак солидарности. Об этом сообщает агентство Франс Пресс (АФП).

17 апреля власти Чехии сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются офицерами российских спецслужб. Этот шаг был сделан в связи с якобы открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в Врбетице.

19 апреля Ян Гамачекзаявил, что власти республики будут приветствовать, если их союзники "провели высылку офицеров российских спецслужб".

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