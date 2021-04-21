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Меркель недовольна тем, что ряд стран ЕС используют вакцины из Китая и РФ без сертификата ЕМА

18:18 21.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сочла нежелательным, когда страны ЕС по некоторым вопросам не проявляют сплоченности, один из таких примеров - использование вакцин, не получивших сертификацию Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Об этом канцлер заявила в среду на онлайн-мероприятии, организованном фракцией Европейской народной партии в Европарламенте.

"Мы не производим хорошее впечатление, когда, к примеру, я вижу, что некоторые члены [ЕС] применяют китайскую или российскую вакцину без сертификации в ЕМА", - сказала она, рассуждая о сплоченности стран - членов Евросоюза. По ее словам, то же самое касается всех вопросов, по которым ЕС не выступает сообща.

Меркель ранее говорила, что условие для использования вакцин в Германии - допуск со стороны ЕМА.

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