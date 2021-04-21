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НОВОСТИ

Сенат Чехии призвал расторгнуть договор о дружбе с Россией

21:20 21.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сенат (верхняя палата) парламента Чехии призвал в среду правительство страны расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с РФ и максимально сократить численность сотрудников посольства России в Чехии, оставив российского посла. Об этом сообщило информационное агентство ЧТК.

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