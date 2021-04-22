Светлана Разворотнева: Послание президента практически полностью ориентировано на социальные инициативы
09:34 22.04.2021
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Светлана Разворотнева выступает
за строительство социального жилья.
Фото Екатерины Бибиковой
«Я очень рада, что Президент затронул вопросы, которые волнуют меня так сильно, - отметила правозащитница. - Хотела бы отметить, что, например, государство планирует вводить по 120 миллионов квадратных метров жилья ежегодно. К сожалению, правительство по-прежнему идет по пути субсидирования строительного сектора, а не самих пользователей жилья. Да, ипотечное кредитование развивается благодаря льготам, но в реальности субсидии на ипотеку скорее помогают банкам. Общество же поделилось на тех, кто может себе позволить кредит, и тех, кто не может. Я выступаю в защиту последних… Летом прошлого я подготовила проект федерального закона по реформированию жилищной политики государства и принимала участие в активном его обсуждении на самых разных площадках. Дальше слов дело не идет. Обращалась в Совет Федераций, Государственную Думу, Минстрой – пока что безрезультатно. Очень жаль, но я не собираюсь сдаваться — если для реализации важных для людей проектов необходимо самой стать депутатом ГД, то я и им стану».
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