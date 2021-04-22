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НОВОСТИ

Светлана Разворотнева: Послание президента практически полностью ориентировано на социальные инициативы

09:34 22.04.2021

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Светлана Разворотнева выступает
за строительство социального жилья.
Фото Екатерины Бибиковой
Сбережение народа России действительно должно быть высшим приоритетом власти, заявила член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева, комментируя Послание президента РФ Федеральному Собранию. По словам правозащитницы, нужно обеспечить россиян доступным жильем по социальному найму, а также установить субсидии для малоимущих семей на съем жилья. 

«Я очень рада, что Президент затронул вопросы, которые волнуют меня так сильно, - отметила правозащитница. - Хотела бы отметить, что, например, государство планирует вводить по 120 миллионов квадратных метров жилья ежегодно. К сожалению, правительство по-прежнему идет по пути субсидирования строительного сектора, а не самих пользователей жилья. Да, ипотечное кредитование развивается благодаря льготам, но в реальности субсидии на ипотеку скорее помогают банкам. Общество же поделилось на тех, кто может себе позволить кредит, и тех, кто не может. Я выступаю в защиту последних… Летом прошлого я подготовила проект федерального закона по реформированию жилищной политики государства и принимала участие в активном его обсуждении на самых разных площадках. Дальше слов дело не идет. Обращалась в Совет Федераций, Государственную Думу, Минстрой – пока что безрезультатно. Очень жаль, но я не собираюсь сдаваться — если для реализации важных для людей проектов необходимо самой стать депутатом ГД, то я и им стану».

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