Нарышкин назвал "низкой ложью" утверждения о причастности РФ к взрывам во Врбетице
12:00 23.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чехия, обвиняя Россию в причастности к событиям семилетней давности во Врбетице, прикрывалась "убогой и низкой ложью". Об этом заявил в пятницу председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
"В своих действиях [Чехия] прикрывалась какой-то такой совершенно убогой и низкой ложью, рассчитанной, может быть, только на людей с недостаточно высоким уровнем интеллектуального развития", - сказал он на открытии архивной выставки "Помнит мир, спасенный…: поздравительные телеграммы и послания советскому народу в связи с Победой над фашизмом".
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