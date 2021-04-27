Коллективный иммунитет к коронавирусу в России может быть достигнут к сентябрю - Голикова
13:32 27.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Приблизительная дата достижения коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России - сентябрь 2021 года, заявила во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.
"Приблизительная дата достижения коллективного иммунитета в Российской Федерации - это сентябрь 2021 года. В разных субъектах по-разному. Все зависит от интенсивности вакцинации", - сказала она.
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