Коллективный иммунитет к коронавирусу в России может быть достигнут к сентябрю - Голикова

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приблизительная дата достижения коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России - сентябрь 2021 года, заявила во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.

"Приблизительная дата достижения коллективного иммунитета в Российской Федерации - это сентябрь 2021 года. В разных субъектах по-разному. Все зависит от интенсивности вакцинации", - сказала она.