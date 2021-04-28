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Мэр Собянин назвал сроки ввода в эксплуатацию корпуса скорой помощи ГКБ им Вересаева

12:50 28.04.2021

Специальный скоропомощный стационарный комплекс городской клинической больницы имени Вересаева планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, создание подобных хорошо оборудованных специализированных центров позволит повысить эффективность оказания стационарной помощи. «Здесь будет все, начиная с теплого бокса для въезда машин скорой помощи и перегрузки больных, до полной диагностики в совершенно короткое время, и оказания оперативной помощи, - отметил градоначальник. - Сегодня корпус находится уже в такой продвинутой стадии строительства. Думаю, что в следующем году он будет достроен и введен в эксплуатацию». Новый скоропомощный корпус в ГКБ имени Вересаева сможет принимать до 200 неотложных пациентов в день. Также в здании будет создана комфортная среда для родных и близких больных. Строительная готовность объекта составляет 36%.

Как отмечает Собянин в Москве идет реорганизация крупнейших городских больниц, которая станет залогом изменений в логистике оказания медпомощи. «Сегодня приемные отделения больниц являются «узким горлышком», привозят огромное количество экстренных больных и плановых больных. Эффективность оказания помощи невысока. Плохая логистика, нет современных диагностических центров в том месте, куда привозят больных, и зачастую пациенты в коридоре остаются один на один со своими проблемами», - констатировал мэр.

Подобные скоропомощные комплексы планируют возведены в шести городских стационарах в центре города. Больницы для новых корпусов выбирали так, чтобы максимально сократить время подвоза экстренных пациентов из любого района Москвы.

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