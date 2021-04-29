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Две авиабазы в Мьянме подверглись нападению - Reuters

10:00 29.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две авиабазы в Мьянме подверглись атакам в четверг рано утром. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ и очевидца.

Согласно местному агентству Delta News Agency, на которое ссылается Рейтер, сначала прогремели три взрыва на авиабазе, расположенной рядом с городом Магуэ в центральной части страны.

Второе нападение было совершено на авиабазу, находящуюся в городе Мейтхила, расположенном к северо- востоку от Магуэ. Как отмечает агентство со ссылкой на очевидца, по базе было выпущено пять ракет.

По сведениям Рейтер, информация о погибших или раненых пока не поступала.

Подчеркивается, что на данный момент никто не взял на себя ответственность за произошедшее.

Военное руководство Мьянмы 1 февраля ввело на год чрезвычайное положение в стране и сместило гражданское правительство. Командование вооруженных сил объяснило это масштабными фальсификациями, якобы совершенными на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. Жители Мьянмы с начала февраля выходят на массовые акции протеста против переворота, которые жестко пресекаются силами безопасности.

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