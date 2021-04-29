В ближайшие два учебных года в вузах РФ появятся еще 46 тыс. бюджетных мест - Минобрнауки

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 46 тыс. бюджетных мест дополнительно откроется в российских вузах, заявил четверг глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на брифинге в правительстве, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы по закону обязаны до 1 мая распределить бюджетные места на очередной учебный год. Если мы посмотрим в динамике, начиная с 2020 года, у нас каждый год идет увеличение. В 2021 году по отношению к 2020 году мы добавили 34 тыс., на следующий год мы еще добавляем 11 тыс. 546 мест. Таким образом, в предстоящие два учебных года в вузах откроется дополнительно 46 тыс. 293 бюджетных места. Более 73% направлены в регионы", - сообщил Фальков.

Министр также обозначил специальности, на которые было выделено больше всего бюджетных мест.

"Что касается специальностей и направлений, то у нас наибольшее количество бюджетных мест в 2022 году пойдет на инженерно-технические специальности - это больше 251 тыс. мест, потом педагогические - 75 тыс. 788, затем медицинские - больше 53 тыс., [далее] специальности и направления сельскохозяйственного или аграрного профиля. Вот четыре основных группы", - отметил Фальков.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что число бюджетных мест в вузах РФ в предстоящие два года увеличится на 45 тыс., отметив, что не менее 70% из них придется на регионы РФ, "где нужны выпускники".