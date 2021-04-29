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Координатор отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов выступил против поправок в закон о просветительской деятельности

16:32 29.04.2021

Поправки в закон о просветительской деятельности не позволят проводить обучение специалистам поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Об этом заявил координатор  отряда Олег Леонов, отметив, что он выступает против внесения этих изменений в законодательство. «Мы регулярно проводим обучение добровольцев. Ни у кого в России нет столько опыта в поиске и спасении людей, как у «ЛизаАлерт». Этот законопроект в том виде, как он сформулирован сейчас, не позволит нам проводить обучение. Необученные добровольцы на поисках не смогут быстро найти и спасти человека, люди будут погибать. Несколько тысяч человек в России в год станут погибать из-за непродуманного нормативного акта. Это невероятно высокая цена», - заявил Леонов.

Как считает координатор, поисковики, в частности, не смогут проводить занятия, на которых обучают детей правилам безопасного поведения. В 2019 году  волонтеры «ЛизаАлерт» прочли почти 200 тыс. школьников лекции по безопасности, а если  поправки будут приняты, читать эти лекции будет некому, поскольку в отряде практически нет людей с дипломом педагога.

Волна критики обрушивается на проект поправок к закону о просвещении уже не первый месяц. Его раскритиковали ученые, просветители, общественники и представители бизнеса.

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