Киргизия и Таджикистан подписали протокол о по делимитации и демаркации госграницы

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бишкек и Душанбе договорились об активизации процесса описания общего участка границы. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба киргизского кабмина.



"Достигнута договоренность об активизации дальнейшего описания прохождения проектной линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках государственной границы", - говорится в сообщении.



По данным пресс-службы, встреча членов правительственных делегаций двух стран по делимитации и демаркации границы состоялась в Баткенской области Киргизии. Киргизскую сторону на переговорах возглавлял глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев. Таджикскую - руководитель ГКНБ Саймумин Ятимов.



"В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по дальнейшим действиям, направленным на урегулирование ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе. Главы делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан выразили полное взаимопонимание о необходимости мирного урегулирования конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе", - отмечает пресс-служба.



По итогам заседания был подписан совместный протокол, содержание которого не оглашается.



