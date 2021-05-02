После беспорядков на первомайской демонстрации в Париже начали расследование

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Префектура Парижа инициировала в воскресенье расследование в связи с беспорядками, произошедшими в городе во время первомайской демонстрации. Об этом сообщил телеканал Бэ-эф-эм со ссылкой на представителя префектуры столицы.



Расследование проводится по подозрению в "преднамеренных насильственным действиях, предпринятых в составе группы людей", в "порче чужого имущества группой людей", в "нападении на активистов и автомашины профсоюзного объединения Всеобщая конфедерация труда" (ВКТ), уточнил представитель властей Парижа.



Руководство ВКТ информировало, что 21 человек из числа профсоюзных активистов пострадал при нападении хулиганов. Потерпевшие уже выписаны из больниц, уточнил позднее профсоюз.



По сведениям службы охраны ВКТ, группа хулиганов бросала камни и бутылки в ее сотрудников, обеспечивавших безопасность во время демонстрации. Были предприняты попытки нанести ущерб автомобилям профсоюзного объединения, следовавшим в составе колонны манифестантов. Охранники и полиция были вынуждены несколько раз применить слезоточивый газ.



Профсоюз обратил внимание, что нападавшие допустили в отношении демонстрантов расистские оскорбления. Генеральный секретарь ВКТ Филипп Мартинез назвал происшедшее "подлинным скандалом".



