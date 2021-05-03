0
0
100
НОВОСТИ

Маас: Журналистика - не преступление, эта работа не должна быть угрозой для жизни

09:20 03.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа журналистов на фоне пандемии коронавируса стала сложнее и важнее. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас по случаю отмечаемого в понедельник Всемирного дня свободы печати.

"Именно во времена пандемии работа журналистов стала еще более важной и намного более сложной", - сказал он. По словам министра, во многих странах репортерская работа ограничивается под предлогом борьбы с пандемией, в результате чего распространяется непроверенная информация.

Маас добавил, что независимая работа с информацией - условие для функционирования демократии. "Журналистика - не преступление, не должно быть так, чтобы она была сопряжена с угрозой для жизни", - подчеркнул глава МИД.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:50 03.05.2021
От COVID-19 в мире умерло 3,2 млн человек - Университет Дж. Хопкинса
0
29
09:30 03.05.2021
Спецтюрьма в Гуантанамо должна быть закрыта - Госдеп США
0
75
09:25 03.05.2021
Тепло и дождливо будет в Москве 3 мая
0
79
09:00 03.05.2021
Киргизия и Таджикистан отвели войска от границ
0
95
20:30 02.05.2021
Антитела к трем видам штамма коронавируса вырабатываются после вакцины "Эпиваккорона"
0
797
20:20 02.05.2021
Премьер Чехии обсудил действия РФ с главой госдепа США
0
853
20:10 02.05.2021
В Москве ожидаются сильные дожди и грозы - заммэра
0
788
19:30 02.05.2021
После беспорядков на первомайской демонстрации в Париже начали расследование
0
680
19:20 02.05.2021
В ответ на заявление Рааба, Захарова процитировала Антония Великого
0
758
18:30 02.05.2021
В рамках сделки с Ираном США могут разморозить $7 млрд иранских активов - СМИ
0
715

Возврат к списку