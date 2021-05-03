Маас: Журналистика - не преступление, эта работа не должна быть угрозой для жизни

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа журналистов на фоне пандемии коронавируса стала сложнее и важнее. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас по случаю отмечаемого в понедельник Всемирного дня свободы печати.

"Именно во времена пандемии работа журналистов стала еще более важной и намного более сложной", - сказал он. По словам министра, во многих странах репортерская работа ограничивается под предлогом борьбы с пандемией, в результате чего распространяется непроверенная информация.

Маас добавил, что независимая работа с информацией - условие для функционирования демократии. "Журналистика - не преступление, не должно быть так, чтобы она была сопряжена с угрозой для жизни", - подчеркнул глава МИД.