Более 80 белорусских силовиков лишились званий за дискредитирующие поступки во время беспорядков

18:31 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом лишил воинских и специальных званий более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств за дискредитирующие поступки во время обострения обстановки в стране, сообщила во вторник президентская пресс-служба.

"В период обострения общественно-политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации отдельные военнослужащие и сотрудники силовых ведомств нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес", - сказано в сообщении.