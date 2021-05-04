Более 80 белорусских силовиков лишились званий за дискредитирующие поступки во время беспорядков
18:31 04.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом лишил воинских и специальных званий более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств за дискредитирующие поступки во время обострения обстановки в стране, сообщила во вторник президентская пресс-служба.
"В период обострения общественно-политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации отдельные военнослужащие и сотрудники силовых ведомств нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес", - сказано в сообщении.
НОВОСТИ
- 10:10 03.05.2021
- Одна из китайских атомных субмарин может нести ракеты дальностью до 10 тыс км - СМИ
- 09:00 03.05.2021
- Киргизия и Таджикистан отвели войска от границ
- 15:20 02.05.2021
- До 2022 года в Ленинградской области модернизируют полигоны общевойсковой армии Западного военного округа
- 20:24 29.04.2021
- Сергей Шойгу вручил премию «Армеец года» по случаю 98-летия ЦСКА
- 18:30 29.04.2021
- НАТО приступила к выводу войск из Афганистана - СМИ
- 18:20 29.04.2021
- Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь на границе
- 17:40 29.04.2021
- Первый полк С-400 поступит в Индию к концу года - посол в РФ
- 21:10 28.04.2021
- Судан приостановил соглашение с Россией о создании военно-морской базы
- 16:32 28.04.2021
- Иностранным военным атташе показали боевые возможности ЗРК С-400 под Астраханью
- 11:00 28.04.2021
- Атомный подводный ракетоносец "Екатеринбург" выведут из состава флота в 2022 г. - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать