США остаются важнейшим, естественным и незаменимым партнером Европа - Меркель
16:40 05.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"США остаются важнейшим партнером Европы. Это наш естественный и незаменимый партнер", - сказала Меркель. "Только вместе с США мы можем участвовать в формировании глобализации", - считает она.
При этом Меркель утверждала, что отношения с США важны в том числе в свете действий России
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