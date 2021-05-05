США остаются важнейшим, естественным и незаменимым партнером Европа - Меркель

16:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что США были и остаются важнейшим партнером единой Европы. Об этом она заявила в среду, выступая на онлайн- конференции фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, посвященной будущему трансатлантических отношений.



"США остаются важнейшим партнером Европы. Это наш естественный и незаменимый партнер", - сказала Меркель. "Только вместе с США мы можем участвовать в формировании глобализации", - считает она.



При этом Меркель утверждала, что отношения с США важны в том числе в свете действий России



