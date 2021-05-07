После переворота из Мьянмы более 10% иностранных инвесторов ушли - СМИ

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 10% зарегистрированных в Мьянме западных и японских компаний полностью свернули свою деятельность после военного переворота, совершенного в феврале в этой стране в Юго-Восточной Азии. Такие сведения привела в пятницу ведущая японская деловая газета "Никкэй" со ссылкой на данные анкеты, проведенной среди 372 зарубежных фирм в Мьянме.



33% участников исследования ответили, что свернули свою деятельность в стране более чем на две трети. Свыше 20% опрошенных руководителей иностранных фирм сообщили, что сократили свою активность в Мьянме более чем наполовину. И лишь 5% утверждают, что военный переворот никак не повлиял на их деятельность.



По данным организаторов анкеты, число прекращающих работу в Мьянме по меньшей мере удвоится в концу сентября, если ситуация в стране не улучшится. Сейчас только 5% опрошенных заявляют о намерении расширить там инвестиции, хотя до переворота такие планы имели более половины зарегистрированных в Мьянме иностранных фирм, сообщает "Никкэй".



Объем внешней торговли страны после смещения гражданского правительства сократился по состоянию на начало апреля примерно на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, информировала ранее эта же газета. Из-за массовых забастовок в портах скопилось большое количество неразгруженных контейнеров, наблюдается растущая нехватка товаров, включая продовольствие. Закрыты многие магазины, поскольку их персонал опасается за свою безопасность.



