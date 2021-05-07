Штраф за нарушение масочного режима снизят в Тайланде

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Таиланда приняли решение снизить минимальный штраф за нарушение введенного на фоне третьей волны коронавируса масочного режима с 6 тыс. батов (192 доллара) до тысячи батов (32 доллара). Об этом в пятницу заявил журналистам директор департамента контроля заболеваний министерства здравоохранения королевства Опас Канкавинпхонг.



Специалист напомнил, что обязательное ношение маски действует по всему Таиланду с 1 мая, нарушение режима влечет за собой максимальный штраф в размере 20 тыс. батов (641 доллар). "Национальный комитет по инфекционным заболеваниям согласился с тем, что минимальный штраф должен начинаться с тысячи батов за первое нарушение, - приводит его слова издание "Нейшн". - Повторные правонарушения приведут к штрафу 10 тыс. батов (320 долларов), последующие нарушения будут наказываться штрафом от 10 тыс. до 20 тыс. батов".



"Мы устанавливаем эти суммы не потому, что рассчитываем заработать на нарушителях, - заверил Канкавинпхонг. - Мы просто хотим, чтобы люди вели себя в соответствии с обстановкой". По его словам, штрафы могут быть уменьшены или отменены в зависимости от обстоятельств и финансового положения нарушителя.



