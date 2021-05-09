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На Дворцовой площади Санкт-Петербурга проходит парад в честь 76-летия Победы

10:39 09.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в воскресенье. В этом году из-за пандемии своими глазами его могут увидеть только зрители с отрицательным тестом на коронавирус, передает корреспондент ТАСС.

Парад Победы в Петербурге принимает командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев. В начале мероприятия он объехал строй военнослужащих гарнизона Санкт-Петербурга, парадных расчетов войск военного округа, военных академий Минобороны, войск Северо-Западного округа национальной гвардии, МЧС РФ, кадет, суворовцев и юнармейцев.

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