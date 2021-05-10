Глава МОК не сможет попасть в Японию, как планировалось, в мае из-за ситуации с COVID-19
09:50 10.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Визит главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в Японию, который запланирован на 17 мая, может быть перенесен на июнь из-за неблагоприятной ситуации с распространением нового коронавируса в стране. Об этом в понедельник сообщил японский телеканал "Фудзи ТВ".
Отмечается, что в случае отмены действующего сейчас в Токио и еще пяти префектурах страны режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в конце мая, визит Баха может быть организован в середине июня. В настоящее время новые сроки визита главы МОК в Японию согласовываются.
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