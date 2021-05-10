Телеведущий Тимофей Баженов возложил цветы к мемориалу труженикам "Станколита"
09:46 10.05.2021
|Фото Максима Манюрова
По словам Баженова, мемориал олицетворяет не только доблесть и мужество воинов, не вернувшихся с полей сражений, но и самопожертвование рабочих и служащих, трудившихся в тылу. Для снабжения фронта работали миллионы женщин, детей и стариков. Самоотверженный труд приблизил Победу Советского Союза над фашизмом, отметил Тимофей Баженов. Во время Великой Отечественной войны в столице и на ее подступах рабочие возвели 676 километров противотанковых рвов, 445 километров эскарпов и контрэскарпов, 410 километров надолбов, а также 1 400 километров лесных завалов. Установлено свыше 1 350 километров проволочных заграждений, 46 000 противотанковых ежей, построено 31 000 дотов, дзотов и железобетонных огневых точек и 10 километров баррикад.
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